Jeugdboek in Friese vertaling gepresenteerd

Op het Dockingacollege in Dokkum is woensdag de Friese vertaling gepresenteerd van het jeugdboek 'Zwarte zwaan' van Gideon Samson. Het boek 'Swarte swan' is vertaald door Geart Tigchelaar. Eerder won hij de Obe Postmaprijs 2016 voor zijn vertaling 'Erik of it lyts ynsekteboek' van Godfried Bomans. Hij vindt het leuk om met meerdere talen te spelen bij het vertalen. Het verhaal gaat over een meisje dat haar eigen begrafenis in scène zet door vermist te zijn.

Er zijn niet veel jeugdboeken in het Fries voor de leerlingen op het voortgezet onderwijs. Daarom zijn dergelijke vertalingen van belang.