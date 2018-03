Het contract van assistent-trainer Michel Vonk van SC Heerenveen wordt na dit seizoen niet verlengd. Dat is besloten na goed overleg, meldt de voetbalclub op de website. Vonk is sinds vorig jaar assistent-trainer bij Heerenveen. Daarvoor was hij hoofdtrainer van Telstar.

Technisch manager Gerry Hamstra zegt: "We hebben besloten allebei een andere weg een te slaan. We zijn Michel dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid en wensen hem veel succes in zijn verdere trainerscarrière na dit seizoen."