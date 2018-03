Verkiezingen: opkomst is wisselend

De opkomstcijfers voor de verkiezingen laten tot nu toe een wisselend beeld zien. In veertien Friese gemeenten zijn verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraden, in alle Friese gemeenten kan gestemd worden bij het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, beter bekend als de sleepwet.

Opkomst om 11.00 uur

Op de eilanden ligt de opkomst traditioneel hoog. Op Schiermonnikoog had om 11.00 uur meer dan een kwart van de kiezers gestemd. Dat geldt zowel voor de gemeenteraadsverkiezingen, als voor het referendum. Ook op Ameland liggen de cijfers boven het Friese gemiddelde. Het opkomstpercentage ligt op 20%. Terschelling meldde een opkomst van 19% voor de gemeenteraadsverkiezingen en 18% voor het referendum. Hetzelfde beeld is te zien op Vlieland.

In grotere gemeenten komt de opkomst dikwijls wat moeilijk op gang. In Smallingerland was de opkomst om 11.00 uur echter al 20%. In Tytsjerksteradiel was het 14% en in de gemeente Harlingen bijna 12%. Bij het referendum lag de opkomst net boven de 11%. Dat zijn ongeveer dezelfde cijfers als in Dantumadiel. Alleen in Achtkarspelen was de opkomst lager: net geen 11%. Ooststellingwerf maakte nog een vergelijking met de vorige verkiezingen. Deze keer is het 12%. In 2014 lag dat cijfer op 6,4%. In Weststellingwerf was het percentage een beetje hoger: 13%. Ook Opsterland kwam uit op 13%.

In Waadhoeke kan alleen worden gestemd voor het referendum, de opkomst was net boven de 5%.