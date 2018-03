In Nederland is het de gewoonste zaak van de wereld om de kraan open te draaien en er schoon water uit te krijgen. Maar in Liberia bijvoorbeeld moeten ze kilometers lopen om water op te halen, dat vaak ook nog vuil is.

Daarom verzamelen basisschoolleerlingen in en rond Dokkum geld in om die situatie te verbeteren. Dat doen ze door zes kilometer met zes liter water op de rug te lopen.