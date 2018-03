Op de Leeuwarderstraatweg in Heerenveen is woensdag aan het eind van de morgen een ongeluk gebeurd. Het ging om een botsing tussen een SUV met aanhangwagen en een kind op de fiets. Bij het ongeluk is het kind zwaargewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis De politie onderzoekt het ongeluk.

— Politie Fryslân (@polfryslan) March 21, 2018