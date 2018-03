BLOG: een dag op het stembureau in Feanwâlden

Vandaag, woensdag 21 maart, stemmen de Friezen voor het referendum. En een groot deel van de Friezen voor de gemeenteraad. De Vrijwilligers op de stembureaus zijn van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat aanwezig om de verkiezingen in goede banen te leiden. Vandaag volgen wij één van de vrijwilligers: voorzitter Jaap van der Laan die op het stembureau van Veenwouden zit in het kerkelijk centrum 'De Mienskip'.

15.17 uur: Zo! Bij de thee in stukje oranjekoek. Omdat mijn collega nog vol zit van de lunch, heb ik in stukje extra. Zoals u ziet is loopt het al flink druk geweest. Het aantal turfstreepjes geeft het aantal uitgedeelde stembiljetten weer. Het is een lange dag, maar wij houden er plezier in. De stemmers reageren enthousiast bij binnenkomst, zij hebben mij gehoord op de radio of houden de blog nauwlettend in de gaten.

Wij hebben drie stemhokjes en die zijn op het moment leeg. Dit jaar zitten wij in de kleine zaal, met de voorgaande verkiezingen zaten wij in de grote zaal. Het is een knusse plek zo! De lampen boven de stemhokjes zorgen ervoor dat de stemmers geen fouten kunnen maken.

13.00 oere: Om de beurt zitten wij aan tafel te eten. Op het menu aardappelen, groente en een stuk vlees, ook het nagerecht staat al klaar. Alles smaakt lekker en geeft voldoende energie om de middag door te komen.

11.13 uur: Burgemeester Agricola (rechts) heeft zojuist persoonlijk oranjekoek langs gebracht, mijn kompaan Gerrit van Duijn (links) heeft dit watertandend in ontvangst genomen. Het is een klein gebaar, maar wordt door de vrijwilligers o zo gewaardeerd. Door de drukte, zo vlak voor het eten, laten wij dit vanmiddag goed smaken.

10.47 uur: Op dit moment hebben zo'n 150 mensen hun stem uitgebracht op het stembureau 'De Mienskip' in Veenwouden. Na de koffie is het druk geweest. Op deze manier kan ik het boek lezen even vergeten. Een vrouw had alleen een stempas ontvangen voor het referendum. Haar stempas voor de gemeenteraadsverkiezing ontbrak. Er zal vast iets mis gegaan zijn bij het inpakken van de brief.

9:37 uur: Op de rustige momenten lees ik het boek 'Morgan, een liefde' van Bas Steman. Het verhaal gaat over een parachutist, die in de Tweede Wereldoorlog heeft gevochten voor de vrijheid. Een mooie koppeling naar de dag van vandaag, waar de mensen hun stem in vrijheid kunnen uitbrengen. Ik ben nu op pagina 267. Tijdens het lezen van het boek, praten wij met elkaar op rustige momenten en luisteren wij naar Omrop Fryslân op de radio.