Vakbond FNV in Noord-Nederland roept zijn leden op voor drie demonstraties tegen het indexeren van de pensioenen en de verhoging van de AOW-leeftijd. De demonstraties zijn op 27 maart in Heerenveen, Groningen en Emmen. De vakbond heeft het over het veranderen van de regels onder de wedstrijd. De demonstraties zijn 's avonds om half acht.