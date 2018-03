Paviljoen Vijversburg genomineerd voor architectuurprijs

Het paviljoen van natuur- en cultuurpark Vijversburg in Tytsjerk is genomineerd voor een belangrijke architectuurprijs. Het glazen bouwwerk is door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus genomineerd voor het het Beste Gebouw van het jaar 2018. Het komt uit in de categorie 'Identiteit en Icoonwaarde'.

Andere genomineerden zijn het stadsarchief in Delft en de concertzaal in Arnhem. Het paviljoen in Tytsjerk kan ook de publieksprijs winnen. Mensen kunnen tot 1 mei stemmen. Met de verkiezing komt het paviljoen opnieuw tegenover de concertzaal te staan: eerder won het paviljoen de Art Detail Award ten koste van de Arnhemmers.

Stemmen kan hier.