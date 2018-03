Stembureau in Hurdegaryp verplaatst door norovirus

Het stembureau in woonzorgcentrum Bennema State in Hurdegaryp is verplaatst in verband met een uitbraak van het norovirus. De gemeente Tytsjerksteradiel en de GGD hebben daarom besloten het stembureau te verplaatsen naar het multifunctionele centrum It Maskelyn aan de Easter Omwei 5. Het is een bestaand stembureau, maar de capaciteit wordt nu uitgebreid. Voor de bewoners van Bennema State wordt een oplossing gezocht.