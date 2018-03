UNIS Flyers verliest in en van Den Haag

De ijshockeyers van UNIS Flyers hebben dinsdagavond de derde finalewedstijd in de BeNe league tegen Hijs Hokij Den Haag met 2-1 verloren. In Den Haag vielen in de eerste twee perioden geen doelpunten. In de 52e minuut kwam de openingstreffer op naam van de Flyers door Kevin Nijland. Zes minuten later maakte Joey Oosterveld voor Den Haag de gelijkmaker.

In de ferlenging werd niet gescoord. Den Haag was daarna net iets beter met de penaltyshots (4-3) en won daardoor met 2-1. Zaterdag is de vierde wedstrijd in Thialf. Bij winst van de Flyers valt op zondag de beslissing in Den Haag.