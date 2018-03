Vrijwilligers helpen amfibieën Potmargepaad over te steken

Om de amfibieën in riviertje de Potmarge in Leeuwarden veilig het fietspad over te laten steken, zijn er schermen en emmers geplaatst. De kikkers, padden en salamanders willen naar de sloten aan de andere kant van het fietspad om daar voor nageslacht te zorgen. Leerlingen van VanHall-Larenstein helpen de dieren om aan de andere kant te komen. Zo kunnen ze ook worden geteld.

Salamanderherkenning

Het wordt dit jaar wetenschappelijk aangepakt, bijvoorbeeld met een app om de gegevens in te voeren en die dan te kunnen vergelijken met andere jaren. Zo is in 2016 een telling gedaan. Straks kan gekeken worden of de populatie toe of afneemt. Nieuw is ook de salamanderherkenningsapp. Elke salamander heeft een unieke tekening op de buik. Verzamelde foto's in de app zeggen wat over de individuele dieren.