Scholtmeijer blijft bondscoach Nederlands korfbalteam

Wim Scholtmeijer blijft ook de komende jaren bondscoach van het Nederlands korfbalteam. De 35-jarige trainer heeft zijn contract bij de KNKV verlengd tot 1 januari 2020. Vorig jaar leidde hij het Nederlands Korfbalteam naar de titel bij de World Games in Polen. Op dit moment zitten Marjolijn Kroon en Erwin Zwart van LDODK uit Gorredijk bij het Nederlands korfbalteam. In oktober dit jaar wordt het Europees Kampioenschap korfbal gehouden in Fryslân.

Assistent-bondscoach Leon Braunstahl heeft ook voor dezelfde termijn bijgetekend als Scholtmeijer. Jennifer Tromp wordt als assistent-bondscoach aan de staf toegevoegd. Scholtmeijer is sinds 2014 bondscoach van TeamNL Korfbal. Hij werd met Oranje Europees kampioen in 2014 en 2016 én wereldkampioen in 2015.