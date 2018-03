Harkemase Boys kan niet winnen van ACV

De Harkemase Boys hebben dinsdagavond met 1-2 op eigen veld verloren van ACV. Het eerste doelpunt in deze inhaalwedstrijd van 17 februari was voor de Friezen, gemaakt in de 32e minuut door Berwout Beimers. Daniël Schans van de tegenpartij zorgde in de 39e minuut voor de 1-1. Vlak voordat de scheidsrechter floot voor het rustsignaal, scoorde Justin Mulder nog snel het tweede doelpunt voor de Drenthenaren. In de tweede helft lagen er nog kansen voor de Harkemase Boys om er een gelijkspel van te maken, maar de verdediging van ACV liet dat uiteindelijk ook niet toe.