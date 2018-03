Hoge verwachtingen voor Escher-tentoonstelling

Het Fries Museum verwacht zo'n 120.000 bezoekers uit binnen- en buitenland voor de grote tentoonstelling 'Escher op reis'. Op 28 april 2018 wordt de expositie geopend. Meer dan tachtig werken die Escher maakte, zijn een half jaar lang in zijn geboortestad Leeuwarden te zien. Op dit moment zijn er 24.000 kaarten verkocht: aan particulieren en vooral zakelijke relaties van het museum.

Optische illusies

Italië was voor de kunstenaar M.C. Escher een grote bron van inspiratie. Hij heeft er tien jaar gewoond. Een groot aantal prenten, litho's en houtsneden die hij in zijn leven maakte, zijn gebaseerd op wat hij zag in Rome en zijn Italiaanse regio de Abruzzen. Onderweg maakte hij schetsen, die hij later thuis uitwerkte naar grafische en mathematische werken. Escher (1898-1972) is er wereldberoemd mee geworden.

Het meest bekend zijn zijn 'onmogelijke' tekeningen, de 'optische illusies'. In Escher zijn tekeningen is bijna niets wat het lijkt. Hij speelt met perspectieven en zet de wereld op zijn kop. Het maakt Escher internationaal waarschijnlijk de meest bekende kunstenaar uit Fryslân.

Reis naar Italië

Het Fries Museum heeft veel werken in bruikleen gekregen uit binnen- en buitenland, van musea en privécollecties. De Italiaanse verzamelaar Federico Giudiceandrea heeft een van de grootste collecties Escher-prenten van Europa. Curator Judith Spijksma van het Fries Museum heeft samen met Giudiceandrea een catalogus samengesteld over de invloed van Italië op het werk van Escher.

Op 21 en 22 maart 2018 zal Giudiceandrea de Nederlandse pers rondleiden door het Italië van Escher. Omrop Fryslân-verslaggever Bart Kingma en Karen Bies en cameraman Thomas Overal zijn mee. Ze zullen onder andere het woonhuis van Escher in Rome bekijken en er is een trip door het landschap van de Abruzzen. Vooral de architectuur van Rome en het landschap van het zuidelijke deel van Italië vormden een grote inspiratie voor Escher.

Leeuwarder kunstenaar

In 1898 werd Maurits Cornelis Escher geboren in Leeuwarden, in het Stadspaleis in de Grote Kerkstraat, het gebouw waar nu Keramiekmuseum Princessehof in is gevestigd. Hij was de vierde en jongste zoon. Zijn vader was waterbouwkundig ingenieur, zijn familie kwam oorspronkelijk uit Duitsland en telde veel kunstenaars. De huishouding verhuisde naar Arnhem toen Maurits vijf jaar oud was.

Zijn grafische opleiding volgde Escher aan de School voor Bouwkunde en Sierende Kunsten in Haarlem. Daarna ging hij op reis naar Italië, waar hij ook zijn vrouw heeft ontmoet. Later woonde hij in Zwitserland, België en Nederland, maar in Fryslân is hij nooit meer geweest. Hij overleed in 1972 in Hilversum.