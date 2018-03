VIDEO: Het woord is nu aan de kiezers

De campagnes zitten erop, de lijsttrekkersdebatten zijn geweest, het woord is nu aan de kiezer. In veertien Friese gemeenten kan woensdag worden gestemd voor de gemeenteraad en heel Fryslân mag zijn mening geven over de nieuwe 'sleepwet'.

De plaatselijke politici zitten natuurlijk in spanning. Wie wint, wie verliest? En pakken de lokale partijen de winst, zoals wel een beetje wordt verwacht? In de studio sprak Eric Ennema met politicoloog Jouke de Vries. En we waren bij de voorbereidingen in de gemeente Dantumadeel.