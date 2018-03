Acht maanden cel voor overvaller van Leeuwarder juwelier

Een man die vorig jaar in Leeuwarden een medewerkster van een juwelier met een pistool heeft bedreigd, moet acht maanden de cel in. De man had een cassette met kettingen met een waarde van ruim 20.000 euro uit de handen van de vrouw gerukt, in een juwelierszaak aan de Nieuwestad. Daarna was hij gevlucht. De vrouw achtervolgde hem en kreeg in de Doelesteeg een wapen op haar gericht.

Het was een neppistool, maar dat had de vrouw niet in de gaten. De man had de overval helemaal gepland en het pistool er speciaal voor gekocht. De verdachte komt uit Libië en is hier illegaal. Na zijn straf wordt hij waarschijnlijk uitgezet.