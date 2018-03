Meer reizigers verwacht door snellere buslijnen

Snellere buslijnen tussen Dokkum en Leeuwarden moeten ervoor zorgen, dat meer mensen met het openbaar vervoer naar werk, school of andere activiteiten gaan. Met een experiment op de lijnen 51 (via Oentsjerk) en 54 (via Stiens) wil de provincie onderzoeken, of het werkt om bussen niet meer door de dorpen te laten rijden, maar de halten aan de rand van de dorpen te plaatsen.

Gedeputeerde Kramer weet dat er negatieve reacties zijn vanuit sommige dorpen, maar vindt het algemeen belang van hogere orde. Bovendien kan door meer passagiers in de bussen het openbaar vervoer beter in stand worden gehouden en is er meer geld om andere vervoersvoorzieningen in stand te houden. De groei zal met name zitten in het aantal mensen uit de steden, dat dan wel de bus zal pakken.

In Drenthe is eerder een experiment met snellere buslijnen geweest. Het aantal mensen dat toen in de bus stapte, steeg met een kleine 10 procent.