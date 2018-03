Een man uit Suwâld, bij wie in december in de schuur een XTC-lab werd gevonden, blijft vastzitten. Dat heeft de rechter dinsdag besloten tijdens de eerste keer dat de zaak voorkwam. De advocaat van de verdachte had de rechter gevraagd de man vrij te laten. De Suwâldster ontkent, dat hij er iets mee te maken heeft. Maar volgens de rechter zijn er voldoende aanwijzingen, dat de man wel betrokken heeft kunnen zijn bij het lab.

De rechtszaak gaat halverwege mei verder.