Ook Fryslân wil graag WK wielrennen in Noord-Nederland

Fryslân is er blij mee als het WK wielrennen in 2020 in Groningen of Drenthe plaats vindt. Dat zegt gedeputeerde en wielerfan Sander de Rouwe. Die kans is toegenomen, nadat Venetië zich heeft teruggetrokken als kandidaat. Fryslân heeft de ambitie om een grote internationale wielerronde naar onze provincie te halen in de periode 2020-2025. Daarbij kan je denken aan de start van de Tour de France, de Vuelta of de Giro. Dan niet in hetzelfde jaar als het WK, maar bijvoorbeeld na 2022, als het werk aan de Afsluitdijk klaar is.

Het WK wielrennen in Noord-Nederland levert Fryslân in ieder geval wat op, bijvoorbeeld overnachtingen en betrokkenheid van Surhuisterveen. Het wielerklimaat is gunstig in Fryslân en het noorden. Organisaties kunnen hier bijvoorbeeld rekenen op veel vrijwilligers.