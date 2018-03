Gedeputeerde Kramer 'bevriest' aankoop grond natuurgebieden

Gedeputeerde Johannes Kramer vindt het logisch dat hij de aankoop van een paar stukken grond voor de ontwikkeling van natuurgebieden heeft stilgelegd. Er is een tekort op de natuurontwikkelingsplannen, maar volgens de gedeputeerde is dat niet de enige reden, om de aankoop stop te zetten.

Kramer zegt dat er intussen zaken zijn veranderd en natuur en landbouw veel meer in samenwerking met elkaar de natuur moeten ontwikkelen. Hij wil diverse scenario's bespreken met Provinciale Staten. Natuurorganisaties zijn niet blij met het besluit, maar Kramer zegt dat hij verschillende gesprekken heeft gehad en de aankoop alleen maar is 'bevroren', om de keuze straks aan de Staten over te laten.

De natuurontwikkelingsplannen worden in het kader van het natuurnetwerk Ecologische Hoofdstructuur uitgevoerd. De provincie heeft opdracht gekregen van Europa, om ze voor 2027 afgerond te hebben. GroenLinks in de Staten vindt dat Kramer nu vooruitloopt op de discussie over de natuurplannen en heeft een interpellatiedebat aangevraagd. Dit debat zal op 28 maart worden gehouden.