Anderhalf miljoen euro naar Zeeland, dat in zwaar weer zit

Fryslân betaalt de komende drie jaar anderhalf miljoen euro aan de provincie Zeeland, die financieel in zwaar weer zit. De elf andere provincies steken 6,7 miljoen per jaar in het oplossen van de problemen in de provincie. Een fosforfabriek die moet worden opgeruimd en ook de ontmanteling van de kerncentrale van Borsele zorgen ervoor dat Zeeland financieel onder water dreigt te raken.

Niet eerder gebeurd

Het Rijk betaalt ook mee, maar niet genoeg om de problemen op te lossen. Het is nog niet eerder op deze manier gebeurd dat provincies elkaar met geld uit de brand helpen en volgens gedeputeerde Kielstra zal het ook niet snel weer gebeuren. Deze situatie is volgens hem uniek, omdat Zeeland met 350.000 inwoners niet veel te besteden heeft en het probleem met de fabrieken buitengewoon is.

Voorwaarden

Er worden wel voorwaarden gesteld. Zo vinden de andere provincies dat Zeeland de opcentenverhoging volledig moet besteden aan de omruiming van de fosforfabriek.