UPDATE: Eerste kievitsei gevonden in drie Friese gemeenten

In drie gemeenten zijn dinsdag weer eerste kievitseieren gevonden. In de gemeente De Fryske Marren heeft Klaas Jager het eerste ei gevonden in Nijehaske. Rommert Dijkstra vond het eerste ei van Weststellingwerf bij Spanga. Enno van der Kooi uit Twijzelerheide vond bij Oudwoude het eerste kievitsei van de gemeente Kollumerland.

Vanochtend wet het eerste kievitsei ei van de gemeente West-Stellingwerf gevonden door Rommert Dijkstra uit Langelille. Op een maisperceel van boer van Veen nabij Spanga vond Rommert het ei om 11.40 uur. Gefeliciteerd Rommert! Het vrije veld van deze gemeente is gesloten. pic.twitter.com/AGMIuLOBCh — BFVW (@BFVW) March 20, 2018

De eieren zijn gecontroleerd en de vinders zullen binnenkort worden ontvangen door de burgemeesters van de drie gemeenten, in De Fryske Marren door burgemeester Veenstra, in Kollumerland door burgemeester Bilker en in Weststellingwerf door burgemeester Van de Nadort. Vorig jaar was burgemeester Van Klaveren van Weststellingwerf de enige burgemeester, die er niet aan mee wilde werken.

Klaas Jager van vogelwacht #Oudehaske vond vanmiddag om 13.08 uur het eerste Ljipaai van de gemeente #De Fryske Marren. Een felicitatie voor deze rasaaisiker is op zijn plaats.Het frije fjild van deze gemeente is gesloten. — BFVW (@BFVW) March 20, 2018

In Fryslân is nu in drie gemeenten het eerste ei gevonden. Zowel het eerste ei in Fryslân als het eerste ei in de gemeente werden gevonden in de gemeente Súdwest-Fryslân, beide in It Heidenskip.