Provincie komt met 'voucher' voor klein- en middenbedrijf

De provincie wil kleinere MKB-bedrijven in Fryslân helpen met innovatie, bedrijfsontwikkeling en strategisch personeelsbeleid. Om dat te bereiken komt de provincie met de zogenaamde 'voucher-regeling MKB Fryslân'. Bedrijven kunnen een voucher krijgen tussen de 500 en 2.500 euro. Daarmee zouden ze extra personeel of expertise in kunnen roepen. In totaal is er bijna drie miljoen euro beschikbaar, voor de periode van drie jaar.

Gedeputeerde Sander de Rouwe denkt dat hij met de regeling 2.000 tot 3.000 kleine MKB-bedrijven kan helpen. De eerste voucher heeft De Rouwe ondertekend op de Business Contact Dagen. Die worden dinsdag en woensdag in het WTC Expo in Leeuwarden gehouden.