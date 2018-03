Voetbalster Fenna Kalma van de vrouwen van Heerenveen is opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands vrouwenelftal onder de 19 jaar, voor het EK-kwalificatietoernooi in Hongarije. In de tweede en laatste ronde van het kwalificatietoernooi spelen de vrouwen tegen Slovenië, Zweden en Hongarije.

De wedstrijden zijn begin april. Het EK zelf is in juli in Zwitserland. Het EK voor vrouwen onder de 19 jaar wordt elk jaar gehouden. Nederland won het toernooi vier jaar geleden.