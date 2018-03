Cel en dwangverpleging geëist tegen conducteurmishandelaar

Tegen een man uit Assen is tien maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist, omdat hij anderhalf jaar geleden een conducteur heeft mishandeld in de trein van Sneek naar Leeuwarden. De verdachte zit sinds die tijd vast, omdat er geen kliniek kon worden gevonden om hem te onderzoeken. De man heeft divere psychiatrische stoornissen.

Hij sloeg de conducteur in zijn gezicht, toen die hem naar zijn kaartje vroeg. Het slachtoffer hield daar een gebroken neus aan over. Volgens deskundigen is een gedwongen behandeling de enige manier, om te voorkomen dat de man weer de fout ingaat. De rechter doet over twee weken uitspraak.