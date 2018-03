Makkumer dames werken aan gekleurde Escherdekens

Er wordt hard gewerkt aan de Escherdekens voor Culturele Hoofdstad 2018. Ook in Makkum komt het ene na het andere kleed op tafel. Al twee jaar komt een groep dames eens per maand bijeen in de bibliotheek van Makkum, om te werken aan de gekleurde dekens. Hun doel: het Guiness World Book of Records halen. Er moet nog flink wat worden gehaakt, maar in Makkum gaan ze ervoor.

De dekens zijn vanaf dinsdagmiddag te bewonderen in de bibliotheek van Makkum. In april komen ook dekens in de etalages van winkels in Leeuwarden te hangen. Doel is om tienduizend dekens te haken.