Friese begraafplaatsen zijn relatief goedkoop

Begraafplaatsen in Fryslân zijn in vergelijking met de rest van Nederland relatief goedkoop. Dat blijkt uit onderzoek van uitvaartonderneming Monuta. Voor een graf op een gemeentelijk begraafplaats betalen nabestaanden in onze provincie zo'n 2.445 euro. Dat is bijna 600 euro goedkoper dan wat er in Nederland gemiddeld moet worden betaald voor een graf.

Grote verschillen

Er bestaan in de provincie wel grote kostenverschillen. Nabestaanden op Vlieland zijn het goedkoopst uit; zij betalen ongeveer 1.100 euro. Dat terwijl de duurste begraafplaats in Fryslân meer dan 4.300 euro kost.

Vergelijken is lastig

Het is volgens de uitvaartonderneming lastig om de kosten van de begraafplaatsen met elkaar te vergelijken. Er zit verschil in het type graven en de looptijd van de grafrechten. Ook betalen nabestaanden soms administratiekosten of kosten voor een vergunning van het grafmonument.