Er kwam dinsdagmiddag veel rook vrij bij een brand in een kraan op het terrein van Spaansen aan de Lange Lijnbaan in Harlingen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Niemand raakte gewond. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden.

