Laat de lammetjes met rust in het Drents-Friese Wold

Het is lente en dat betekent dat de schapen lammeren. Ook in de natuur. Dat levert problemen op. Mensen die een eenzaam lammetje zien, denken dat het is verdwaald. Ze pakken het lammetje op en nemen het mee naar Staatsbosbeheer. Dat gebeurt terwijl de moeder meestal gewoon in de buurt is.

"Mensen moeten de lammeren met rust laten, want ze bereiken het tegenovergestelde van wat ze willen", zegt boswachter Corné Joziasse van het Drents-Friese Wold. De lammetjes raken in de stress en ze kunnen niet terug naar de moeder. Gewoon laten lopen, is de oproep van Joziasse.