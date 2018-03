Stembureau's open: gemeenteraadsverkiezingen in Fryslân

Inwoners van veertien Friese gemeenten kunnen woensdag naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Vanaf 07.30 uur 's ochtends tot 21.00 uur 's avonds kunnen Friezen hun stem uitbrengen op de partij en politicus van hun voorkeur.

In deze Friese gemeente wordt gestemd voor een nieuwe gemeenteraad: Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Heerenveen, De Fryske Marren, Ameland, Vlieland, Schiermonnikoog, Terschelling en Harlingen. In het najaar mogen inwoners van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland nog naar de stembus.

Naast dat er in veel Friese gemeenten verkiezingen zijn, wordt alle inwoners van Fryslân ook gevraagd zich uit te spreken in het raadgevend referendum. Dat gaat over de 'Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017', die het werk en de taken van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten bevat.

Live bij Omrop Fryslân

De uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen is live te volgen bij Omrop Fryslân. Vanaf 19.00 uur op de radio en ook met een livestream op internet. Om 22.00 uur kunt u de verkiezingen ook bij ons op televisie volgen.

Verslaggevers op pad

De presentatie in de studio bij Omrop Fryslân is in handen van Jan Durk de Haan en Andries Bakker. Zij ontvangen gasten en schakelen live met verslaggevers in Achtkarspelen, De Fryske Marren, Smallingerland en Heerenveen.

