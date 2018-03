Vijf miljoen kuub zand in Amelander Zeegat

Rijkswaterstaat begint dinsdag met een groot experiment in het Amelander Zeegat. Door vijf miljoen kuub zand op de bodem voor de kust te storten, onderzoekt Rijkswaterstaat hoe de Nederlandse kust op duurzame wijze met de stijging van de zeespiegel mee kan groeien. Rijkswaterstaat heeft afgelopen jaar de bestaande situatie opgemeten, om te zien wat de gevolgen van het storten van het zand kunnen zijn.

Er is voor het Zeegat gekozen, omdat dit een natuurlijk en zelfstandig werkend systeem is. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt in de besluitvorming van 2010, om te komen tot een goede bescherming van de kust.