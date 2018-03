Opsterland is koploper met burgerhulpverleners

De gemeente Opsterland is een voorbeeld voor andere Friese gemeenten als het gaat om het aantal AED's en het aantal burgerhulpverleners die kunnen reanimeren. Door verschillende burgerinitiatieven en de hulp van Stichting Fryslân Hartveilig zijn er in Opsterland nu meer dan 400 burgerhulpverleners en 37 aangemelde AED's. Fryslân Hartveilig wil een dekkend reanimatienetwerk realiseren in Fryslân.