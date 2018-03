Wat maakt inwoners van Stiens gelukkig?

Mooie muziek maken en optreden voor een groot publiek. Ja, daar wordt Jelger van showband Takostu uit Stiens bijzonder gelukkig van. Jelger rekent zich tot de negen van de tien Nederlanders die zegt gelukkig te zijn, vertelt hij tijdens een showbandrepetitie. De nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn dinsdag op de internationale dag van het geluk gepresenteerd.

Sociaal netwerk

Het hebben van werk, een goede relatie of een goed sociaal netwerk spelen ook een belangrijke rol in de mate van geluk in een mensenleven. Bij de voetbalvelden van Stiens praten een paar vrouwen aan de kant van het veld over wat gelukkig maakt. "Ik ben gelukkig getrouwd, heb drie zonen en drie schoondochters en vijf kleinkinderen. En allemaal gezond, wat wil ik dan nog meer?" Een andere vrouw vult aan: "Ik heb lieve kinderen, twee katten, een huis en leuke vrienden om mee af te spreken, dat is voor mij heel belangrijk."

Een dorp als Stiens maakt een mens ook best gelukkig. "Ik ben in Leeuwarden geboren, maar hier in Stiens voelt het allemaal veel gemoedelijker, dat maakt mij gelukkig."Een Roemeense dorpsgenoot vult aan: "Ik voel me gelukkig in Stiens, dat komt niet omdat het hier rijker of beter is, maar omdat hier een andere mentaliteit heerst. Ik ben denk ik verwesterd en dat maakt dat ik me hier meer op mijn gemak voel, dan bij mijn moeder in Roemenië", lacht ze.

Hobby's

Ondertussen wordt er bij Luchtschietvereniging LSV Willem Tell in Stiens veel geschoten. "Natuurlijk gaat niet altijd alles goed. Mijn meiske thuis heeft wat dingetjes met haar gezondheid en dat is moeilijk voor haar, maar baart mij ook zorgen. Dan ben je wel gelukkig, ook al gaat niet alles van een leien dakje." Problemen kun je ook aan de kant schuiven vertelt een van de leden. "Ik heb geleerd hoe je je problemen los kunt laten en dat heeft mij veel gelukkiger gemaakt. Bijvoorbeeld van die vervelende schoonzussen", zegt hij lachend.