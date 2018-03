Een auto is maandagavond de Trekvaart bij Dokkum ingereden. De bestuurder van de dure Audi raakte door nog onbekende oorzaak van de weg. De auto kwam in het water terecht en bleef met de voorkant rechtop in de Trekvaart staan.

De bestuurder raakte niet gewond bij het ongeluk. Hij is onderzocht door ambulancepersoneel. De bestuurder had alleen natte kleding. Een bergingsbedrijf gaat de auto weer op vier wielen zetten.