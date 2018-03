Steeds meer oldtimers, oudste in Fryslân is van 1902

Er rijden steeds meer oldtimers in Fryslân. Waren het 5518 in 2014, begin 2018 werden er 7087 geteld. Een groei van 28 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat past goed in de landelijke trend van een kwart meer. Auto's die ouder zijn dan 40 jaar mogen een oldtimer worden genoemd. Op Terschelling, Ameland en in Kollumerland komen in verhouding de meeste oldtimers voor.

Landelijk zijn de meeste oldtimers van het merk Volkswagen, vooral Kevers en Transporters zijn populair. Daarna komen Mercedes en Citroën, en dan vooral de 'Lelijke Eenden'. De oudste bekende oldtimer in Fryslân is van het bouwjaar 1902.