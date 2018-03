LF2018: Scholen in Sneek opgetoverd tot 'pop-up hostels'

Vier scholen in Sneek worden in de meivakantie omgetoverd tot 'pop-up hostels'. Voor het muzikale LF2018-evenement 'At the Watergate' worden de klaslokalen van RSG Magister Alvinus, RSG Malta, csg Bogerman en De Diken omgebouwd tot slaapvertrekken met stapelbedden, kluisjes, stroompunten en extra sanitaire voorzieningen.

Het grote muziekfestival wordt gehouden van 9 tot en met 11 mei. Er doen zo'n 6000 jongeren mee uit 23 Europese landen. Zij gaan op verschillende podia op en bij het water in Sneek, Bolsward, IJlst en Heeg optreden. In de scholen in Sneek wordt voor zo'n 2600 buitenlandse deelnemers onderdak geregeld. ''Een enorme uitdaging om de school zo in te richten dat het ook aan alle veiligheidsvoorschriften voldoet'', vertelt Arran Bakker van de organisatie. ''We hebben een aantal dagen de tijd om de klaslokalen helemaal in te richten, maar we moeten er vervolgens wel voor zorgen dat maandag alles weer in oude staat is, want dan beginnen de eindexamens.''

Brandweer, politie, GGZ en de gemeente Súdwest-Fryslân hebben de locaties vorige week al gekeurd op onder andere brandveiligheid en het calamiteitenplan opgesteld. De verwachting is dat dat aan het eind van deze maand wordt goedgekeurd.