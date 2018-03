''Professioneel schaatsen eigenlijk begonnen in Leeuwarden''

De strijd om de Zilveren Bal in de ijshal van Leeuwarden staat dit jaar in het teken van de geschiedenis van het kortebaanschaatsen. Komende woensdag is de derde editie van het Zilveren Bal-schaatsen. De organisatie noemt het 'het snelste toernooi van Nederland'. Onder andere Jesper Hospes, Anice Das en Marrit Leenstra doen aan het toernooi mee. De wedstrijden worden verreden in de Elfstedenhal in Leeuwarden.

''Wedstrijdschaatsen is in Leeuwarden begonnen''

Toernooidirecteur Jan Ykema: ''De professionele schaatssport is eigenlijk begonnen in Leeuwarden. In het verleden organiseerden kroegbazen kortebaanwedstrijden. Een zo'n herberg heet De Gouden Bal. Onze naam De Zilveren Bal verwijst daar een beetje naar. Als het 200 of 250 jaar geleden winter was in Leeuwarden, dan kregen de mensen meteen de schaatskoorts. Er kwamen veel mensen in de stad. De herbergiers hielden kortebaanwedstrijden. Dat trok veel mensen die na de wedstrijden veel dronken. De schaatsers konden in die tijd veel geld verdienen. Als je het over mienskip hebt: in die tijd kwamen ze van verre op schaatsen naar Leeuwarden om op de stadswallen van Leeuwarden met 15 duizend tegelijk naar een kortebaanwedstrijd te kijken.

Theaterstuk

Op 21 maart komen de beste schaatsers van Nederland, en ook buitenlandse schaatsers, naar de Leeuwarder Elfstedentocht om te strijden om de Zilveren Bal, een sprinttoernooi over 100 meter. De middag is er eerst een jeugdtoernooi, 's avonds komen de kanonnen aan bod, zegt Ykema. Daarna is er een theaterstuk. Dat is een soort tijdreis, hoe het 200 jaar geleden was. Daarna komen wij weer uit in het jaar 2018: Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018.