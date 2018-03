Jong SC Heerenveen speelt gelijk tegen Roda

De beloften van SC Heerenveen hebben maandag in de beker met 1-1 gelijk gespeeld tegen Roda JC uit Kerkrade. Het team van Heerenveen bestond deze keer niet uit spelers van het eerste elftal en dat van Roda wel. Bij Heerenveen deden zes spelers mee van het elftal onder de 19 jaar, en die hebben afgelopen zomer ook al gespeeld. Trainer Chris de Wagt is zeer tevreden met het 1-1 gelijkspel. Hij vindt dat zijn jongens een goede prestatie hebben neergezet, ook omdat ze tegen eerste elftalspelers speelden.

Beide ploegen gingen zonder gescoord te hebben de rust in. In de 53e minuut maakte Mart Remans een doelpunt voor Roda. Heerenveenspeler Aleksander Palamar maakte in de 66e minuut de gelijkmaker.

Volgende week dinsdag spelen de beloften van SC Heerenveen tegen PEC Zwolle. De wedstrijd is om 14:00 uur op sportpark Skoatterwâld. PEC Zwolle, NAC Breda en Heerenveen zijn allemaal nog in de race voor de halve finale. Alleen de eerste twee gaan door.