Videoscheidsrechter doet komend seizoen zijn intrede

Scheidsrechters in de eredivisie krijgen vanaf komend seizoen hulp van een videoscheidsrechter. Dat is besloten op de buitengewone vergadering betaald voetbal in Zeist. De videoscheidsrechters gaan de beelden bekijken in een speciaal videocentrum in Zeist. Het gaat bij elkaar opgeteld om 324 wedstrijden.

De kosten van de videoscheidsrechter komen neer op zo'n 1,7 miljoen euro per jaar. De eerste twee seizoenen betaalt de KNVB dat in zijn geheel. Daarna moeten de clubs ook een bijdrage leveren.

Het afgelopen seizoen werd geëxperimenteerd met videoscheidsrechters. Zij nemen besluiten over doelpunten, rode kaarten en strafschoppen. De videoscheidsrechter mag ook zeggen of de goede speler een kaart heeft gekregen.

In Duitsland en Portugal werken ze al een langere tijd met een videoscheidsrechter. In Spanje, Frankrijk en België gaat deze volgend jaar van start. Hij of zij is ook van de partij op het WK in Rusland.