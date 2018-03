Harry van der Molen (CDA): ''Sleepwet is in principe goed''

De Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, waar woensdag een referendum over wordt gehouden, is in principe een goede wet. Dat vindt CDA-Tweede Kamerlid Harry van der Molen. Reparatie van de wet, zoals GroenLinks dat wil, is niet nodig. Van der Molen zegt dat in It Polytbureau.

Terroristen

De nieuwe wet, ook wel de sleepwet genoemd, geeft veiligheidsdiensten meer mogelijkheden bij het opsporen van terroristen. Volgens tegenstanders moet de wet worden verbeterd. Zo moet de privacy van burgers beter worden beschermd. Punt blijft dat het kabinet een eventueel 'nee' tegen de wet naast zich neer kan leggen.

Verwachte opkomst

Van der Molen zegt te verwachten dat de opkomst voor dit referendum wel eens laag kan zijn. Vooral in de Friese gemeenten waar geen gemeenteraadsverkiezingen zijn, gaan mensen volgens hem niet de moeite nemen om te stemmen. Die gemeenten zijn Leeuwarden, Súdwest Fryslân en Waadhoeke.