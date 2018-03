Het is halverwege maart en de lente laat zich nog niet zien. In de tuin werken of lekker op een terrasje zitten zit er nog niet in, maar gelukkig kan er wel weer eventjes worden geschaatst. Op de Ryptsjerksterpolder bij Leeuwarden durfden tientallen schaatsers het maandag wel aan. Het ijs was maar op een paar plaatsen stevig genoeg.