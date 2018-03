VIDEO: Tineke Schokker over de verkiezingen

Met zo'n 1100 inwoners is Vlieland een van de kleinste gemeentes van Nederland. Toch kan het besturen daar soms best lastig zijn. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaat presentator Eric Ennema Friese politici het vuur aan de schenen leggen, en maandag is dat de burgemeester van Vlieland: Tineke Schokker van het CDA.

De eilanden hebben een volledig eigen bestuurscultuur. Onderlinge verhoudingen zijn zeer belangrijk. ''Partij-hopping'' komt veel voor, en op een aantal eilanden doen landelijke partijen niet eens mee. Hoe houd je als burgemeester de boel wat bij elkaar? Het zou zomaar kunnen dat Tineke Schokker op Vlieland het antwoord daarop heeft.

Eerder sprak Eric Ennema met Dineke Wagenaar en Harrie Graansma.

Zie alles over de verkiezingen.