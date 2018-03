De Vliegbasis Leeuwarden heeft maandagochtend een oefening met F-16's boven de Waddenzee stopgezet. De reden daarvan is een mankement aan een van de toestellen. De F-16 reageerde volgens de basis niet zoals gebruikelijk. Het vliegtuig is daarom teruggehaald naar de basis. Daar stonden uit voorzorg hulpdiensten klaar, maar die hoefden niet in actie te komen.

Volgens de vliegbasis komt het niet vaak voor dat een vliegtuig teruggehaald moet worden uit een oefening.