Friese Baukje de Graaf scoort bij The Voice Kids

Baukje de Graaf uit Noardburgum doet mee aan The Voice Kids. Ze gooide hoge ogen op televisie en ook op de sociale media ging het over haar optreden. Ze zong in het Fries, het nummer 'In nije dei' van De Kast.

"Het is 18 september al opgenomen, maar ik heb het nu voor het eerst teruggezien. Het is heel bijzonder. Toen ik het podium opkwam, had ik wel zenuwen, maar ik dacht: ik ga dit gewoon doen en zie wel of ze draaien," vertelde ze in De middei fan Fryslân. Aan het eind van het optreden draaiden twee coaches, Ali B en Marco Borsato. "Ik begon te gillen."

Ze koos voor Marco Borsato als coach. "Hij lijkt mij een aardig persoon en hij zingt al heel lang, dus hij kan mij het meest leren." Na de uitzending ontplofte haar social media. "Ik heb nu het dubbele aantal volgers erbij en kreeg een heleboel berichten. Het was heel leuk en positief." Ze mag natuurlijk niets zeggen over hoe het haar verder vergaat in het talentenprogramma, maar haar coach heeft haar goed geholpen. "Ik heb veel geleerd en ervaring opgedaan. Ik heb een leuke tijd gehad." Binnenkort komen de Battles op televisie.