Wetterskip Fryslân gaat energie maken uit overgebleven slib

Wetterskip Fryslân gaat het slib dat overblijft bij de zuivering van water volledig duurzaam verwerken. Op de locaties Heerenveen en Leeuwarden wordt het slib over drie jaar in energie omgezet, zo is de bedoeling. Daarvoor moeten op beide locatie de installaties een flinke aanpassing ondergaan. Het waterschap wil daar 46 miljoen euro in investeren. De nieuwe aanpak past bij de klimaatdoelstellingen van Wetterskip Fryslân.