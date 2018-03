Bruno Rummler: "Ik ben Doedes grootste fan"

Bruno Rummler, zelf ook troubadour, noemt zichzelf de grootste fan van de zondag overleden zanger Doede Bleeker. Hij is bovendien zijn neef. "Hij is door hartfalen overleden. Zijn dood hadden we niet verwacht. Als klein jongetje draaide ik zijn cd's. Op mijn elfde leerde ik gitaarspelen en kende ik alle liedjes uit mijn hoofd. Hij heeft me wel aangezet om muziek te maken."

Bruno heeft zelf een moeilijke tijd gehad en de muziek van zijn oom heeft hem daar erg bij geholpen. "Een liedje als 'Ken jij dat gevoel' met de zin 'Vlieg fut naar morgen, als alles anders wurdt', daar kan ik me goed in vinden."

De laatste weken was hij bezig om de muziek van Doede Bleeker te verzamelen en te digitaliseren. "Online kun je zijn liedjes nauwelijks beluisteren. Toen heb ik hem aangeboden zijn werk te digitaliseren. Dan kunnen we ook zijn gevoelige liedjes laten horen. Die zijn ook de moeite waard." De muziek zou deze week online komen. Met Doedes dochter Janna heeft hij daar contact over. Hij zal het werk binnenkort afmaken. "Een paar weken geleden heb ik de cd's bij hem opgehaald. We zouden samen muziek maken. Hij weet precies hoe je een gevoel in een liedje kunt vangen. Muziek was de connectie tussen ons, maar ik heb ook twee zomers bij hem in de viszaak gewerkt."