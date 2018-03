Jong Cambuur wint in Almele van Jong Heracles

Jong Cambuur heeft maandagmiddag de wedstrijd in de beloftencompetie in Almelo tegen Jong Heracles met 2 -0 gewonnen. De doelpunten vielen in de eerste helft. De score werd geopend door Xander Houtkoop in de 23ste minuut uit een strafschop. Kevin van Kippersluis verdubbelde de Leeuwarder voorsprong net voor de rust.

De ploeg van trainer Dennis van der Ree staat op een keurige tweede plaats in de competitie met 25 punten uit 14 wedstrijden. Jong SC Heerenveen is koploper met 30 punten uit 13 wedstrijden .