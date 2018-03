Door een defecte spoorbrug bij Leeuwarden rijden er maandagmiddag geen treinen op de trajecten Leeuwarden-Harlingen en Leeuwarden-Sneek. Vervoerder Arriva zet bussen in. De brug over het Van Harinxmakanaal was maandagmorgen ook al defect. Toen duurde de storing een uur. De treinen van de Nederlandse Spoorwegen rijden wel. Hun route voert niet over de defecte brug.