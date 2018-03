Celstraf voor Afgaanse asielzoeker vanwege bedreiging

Een asielzoeker, afkomstig uit Afganistan, moet twee maanden de cel in, omdat hij in december een aantal agenten met een mes had bedreigd. Deze agenten hadden de man naar het AZC van Drachten gebracht, nadat hij in een café voor overlast had gezorgd. Ze hadden de man naar zijn kamer gebracht. Toen ze naar de auto liepen, rende de man naar hen toe met een groot mes in zijn hand. De agenten voelden zich zo bedreigd dat ze naar hun wapen grepen.De verdachte zei dat hij spijt heeft van zijn actie die volgens eigen zeggen te wijten is aan overmatig drankgebruik.

De man heeft naar het incident drie maanden in een extra beveiligde locatie van het COA gezeten. Nu woont hij in het AZC van Sint-Anne. Binnenkort moet hij het land uit, omdat hij geen verblijfsvergunning krijgt.