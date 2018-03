Druk om hoog schooladvies valt in Leeuwarden mee

Het valt in Leeuwarden en omstreken mee met de druk op leraren in het basisonderwijs om leerlingen een zo hoog mogelijk schooladvies te geven. Landelijk heeft driekwart van de leraren te maken met die hoge druk. En soms zelfs met intimidatie en bedreigingen van ouders, die het niet eens zijn met het schooladvies van de docent. Op scholen in Leeuwarden en omgeving merken juffen en meesters dit niet zo erg, zegt Albert Helder van Proloog, de koepelorganisatie van het openbaar basisonderwijs van Leeuwarden. Christelijke scholen in Leeuwarden en omgeving bevestigen dit beeld.

Helder: "De druk op docenten herken ik wel, maar dit leidt niet tot intimidatie en bedreigingen. Het schooladvies komt bij ons nooit uit de lucht vallen. Dat heeft te maken met een duidelijke communicatie tussen de school en de ouders, die al begint vanaf groep 6. De verwachtingen van de ouders zijn daardoor beter afgestemd."